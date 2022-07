Boris Johnson si dimetterà oggi pomeriggio

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 7 luglio 2022) Il clima era rovente e alla fine è arrivata la decisione di cedere alle pressioni., infatti, arriveranno le dimissioni didalla carica di premier britannico. La decisione è stata anticipata dalla BBC che nelle scorse ore aveva pubblicato anche un video-necrologio del governo britannico. Wow! The BBC is playing an in memoriam to the ministers who have resigned in the past 24 hours. What a time to be alive.#Newsnight pic.twitter.com/siREOZunKt — Charlie Proctor (@MonarchyUK) July 6, 2022 Dimissioni, La BBC pubblica manda in onda un necrologio In tanti si sono dimessi, molti si stanno dimettendo e tutti chiedono le dimissioni di. Il governo britannico guidato dal leader del partito dei ...