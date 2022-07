Boris Johnson | il primo ministro inglese si dimette

Pubblicità

Il governo britannico diè in caduta libera. Nella giornata di martedì 5 luglio si è registrata una raffica di dimissioni con 40 ministri che hanno gettato la spugna. In ultimo, la mattina di giovedì 7 luglio ...Manifestanti fuori dalla residenza del primo ministro britannico, a Londra, chiedono le dimissioni del premier dopo la raffica di dimissioni nel governo in seguito allo scandalo che ha travolto Chris Pincher, ex vice coordinatore dei deputati ...Boris Johnson ha rassegnato le dimissioni da primo ministro del Regno Unito dopo l'ondata di dimissioni all'interno del suo governo. Secondo quanto scrivono i media britannici, il leader conservatore ...Già il nome è lungo. E la dice lunga: Alexander Boris de Pfeffel Johnson. Giornalista, istrione, politico, adultero seriale, sindaco di Londra, primo ministro: Boris Johnson è stato tutto questo e ...