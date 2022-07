Boris Johnson attacca i deputati conservatori mentre annuncia le dimissioni: “Ha prevalso la mentalità del branco” (Di giovedì 7 luglio 2022) “È ora chiara la volontà dei deputati del Partito conservatore che ci sia un nuovo leader di partito e quindi un nuovo primo ministro. Sono d’accordo, il processo di scelta del nuovo leader dovrebbe iniziare ora”: Boris Johnson annuncia pubblicamente le sue dimissioni da leader conservatore e Primo ministro della Gran Bretagna dopo aver tentato di resistere all’ondata di dimissioni nel suo partito e nel suo governo in seguito allo scandalo che ha investito il deputato Chris Pincher, accusato di molestie sessuali e promosso a “vice whip del partito” (una specie di vice capogruppo, ndr) dallo stesso Johnson che era a conoscenza delle sue condotte. “Darò tutto il mio sostegno al nuovo leader”, ha dichiarato l’inquilino uscente del n.10 di Downing Street, aggiungendo: “Sto ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) “È ora chiara la volontà deidel Partito conservatore che ci sia un nuovo leader di partito e quindi un nuovo primo ministro. Sono d’accordo, il processo di scelta del nuovo leader dovrebbe iniziare ora”:pubblicamente le sueda leader conservatore e Primo ministro della Gran Bretagna dopo aver tentato di resistere all’ondata dinel suo partito e nel suo governo in seguito allo scandalo che ha investito il deputato Chris Pincher, accusato di molestie sessuali e promosso a “vice whip del partito” (una specie di vice capogruppo, ndr) dallo stessoche era a conoscenza delle sue condotte. “Darò tutto il mio sostegno al nuovo leader”, ha dichiarato l’inquilino uscente del n.10 di Downing Street, aggiungendo: “Sto ...

