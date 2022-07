Benji e Fede, incidente per Federico Rossi: in ospedale con tre costole rotte. Ecco come sta (Di giovedì 7 luglio 2022) 'Ho tre costole rotte ma poteva andarmi peggio' , così Federico Rossi , con un post su Instagram, racconta il suo incidente in wakeboard, mix tra lo sci nautico e lo snowboard. Un selfie in barella ... Leggi su leggo (Di giovedì 7 luglio 2022) 'Ho trema poteva andarmi peggio' , cosìrico, con un post su Instagram, racconta il suoin wakeboard, mix tra lo sci nautico e lo snowboard. Un selfie in barella ...

Pubblicità

cwtcth : la gente che passa lí e non li conosce che li scambia per dei benji e fede stonati - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Incidente con il wakeboard per Federico Rossi, ex del duo Benji e Fede: ha tre costole rotte - caro_96_ : Oggi il mio bimbo mi fa “la mia canzone preferita è ovunque sarai”?? Tra l’altro sa tutte le canzoni dei PRN, Sangio… - infoitcultura : Fede di Benji e Fede in ospedale dopo un incidente con il wakeboard: tre costole rotte - ConventoLonato : A -