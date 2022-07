Atlanta | Marino | «La squadra c’è e farà bene»

(Di giovedì 7 luglio 2022) Le parole di Umberto, direttore generale dell’Atalanta: «Siamo curiosi di vedere l’Atalanta sul campo, io per primo» Il direttore generale dell’Atalanta, Umberto, ha parlato nella conferenza stampa di presentazione del ritiro. Di seguito le sue parole. PROSSIMA STAGIONE – «Che mi aspetto dalla nuova stagione? Mi aspetto quello che sta succedendo, ovvero tanta passione e entusiasmo, lo dicono i numeri della campagna abbonamenti. Siamo curiosi di vedere l’Atalanta sul campo, io per primo. C’è tanta voglia di calcio. Sono convinto che lac’è e». EDERSON – «Sono contentissimo per il suo arrivo, l’Atalanta ha fatto un grande investimento. La famiglia Percassi ci crede tanto, bravissima l’Atalanta. Da gennaio in poi ha fatto un ottimo campionato». L'articolo proviene ...

... 6 Mondiali e 7 Europei, oltre che alle Olimpiadi di Los Angeles 1984 , Barcellona 1992 e... Nel 2020, è diventato pitching coach del San, e sempre nello stesso anno è entrato a far parte ...Lithia Springs è un piccolo Paese a circa 30 km da, in Georgia. Non è uno di quei posti che un turista visiterebbe: ci succede poco o niente e, ...storia di Povero gabbiano di Francesco... L'arrivederci del Panathlon - Rovigo IN Diretta