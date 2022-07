Alessandra Amoroso, ai fan non sfugge un curioso dettaglio | Incredibile (Di giovedì 7 luglio 2022) La foto di Alessandra Amoroso ha catturato non poco l’attenzione dei fan: avete visto quel dettaglio pazzesco? Guardate con molta attenzione. La cantante salentina ha lasciato tutti di stucco con uno scatto Incredibile. Agli occhi attenti dei followers non è sfuggito un elemento, l’avete visto? Il suo nome è tra i più amati nella storia dei L'articolo Alessandra Amoroso, ai fan non sfugge un curioso dettaglio Incredibile chemusica.it. Leggi su chemusica (Di giovedì 7 luglio 2022) La foto diha catturato non poco l’attenzione dei fan: avete visto quelpazzesco? Guardate con molta attenzione. La cantante salentina ha lasciato tutti di stucco con uno scatto. Agli occhi attenti dei followers non è sfuggito un elemento, l’avete visto? Il suo nome è tra i più amati nella storia dei L'articolo, ai fan nonunchemusica.it.

Pubblicità

rtl1025 : ?? RTL 102.5 a San Siro con @AmorosoOF: il 13 luglio #TuttoAccadeASanSiro in onda in diretta sulla prima radiovision… - trash_italiano : La replica di Alessandra Amoroso dopo il video dell’autografo andato virale in questi giorni. - RaiRadio2 : “La felicità la prendo da me: siate felici, indipendentemente dagli altri” @AmorosoOF con @emastokholma nel backst… - edsersalemi : Ragaaa chi al concerto di Alessandra Amoroso il 13 a San Siro ? ?? - FabianaCuccure1 : RT @cazzonesobro: le ricerche di alessandra amoroso -