Addio a James Caan, indimenticabile Sonny de "Il Padrino" (Di giovedì 7 luglio 2022) Il leggendario attore James Caan , noto soprattutto per il ruolo di Sonny ne "Il Padrino" di Francis Ford Coppola (1972), una prova che gli valse anche una candidatura all’Oscar come miglior attore... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 7 luglio 2022) Il leggendario attore, noto soprattutto per il ruolo dine "Il" di Francis Ford Coppola (1972), una prova che gli valse anche una candidatura all’Oscar come miglior attore...

Pubblicità

Adnkronos : Addio a James Caan, star nel Padrino e in Misery non deve morire. - repubblica : Addio 'Sonny Corleone', e' morto James Caan, tra i protagonisti del 'Padrino' di Coppola - pennadireve : Cinema, addio a James Caan: è stato il protagonista de “Il Padrino”. Aveva 82 anni - Zummone : Addio “Sonny Corleone”, è morto James Caan, tra i protagonisti del “Padrino” di Coppola (Inviato dall‘app di Repubb… - mifo1069 : RT @Adnkronos: Addio a James Caan, star nel Padrino e in Misery non deve morire. -