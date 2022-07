WWE | In attesa di Triple H | ecco come è composto il team dietro NXT

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Lo scorso settembre, la WWE NXT ha subito diversi cambiamenti, con l’introduzione di colori vivaci al posto del nero e dell’oro e con un cambio generazionale dei wrestler in forza al brand. Nello stesso periodoH ha lasciato il ruolo di responsabile della creatività a causa dei suoi problemi di salute. La WWE ha anche spostato l’attenzione del prodotto dall’azione sul ring a un maggiore sviluppo della trama e dei personaggi. Secondo Pwinsider.com, ilcreativo fa ancora capo a Bruce Prichard. Shawn Michaels supervisiona il brand. Johnny Russo è il capo sceneggiatore, mentre tra gli altri autori figurano Nick Bonnano e George Carroll, che è recentemente tornato in WWE pochi mesi dopo essere stato licenziato a gennaio.

Passando invece agli uomini c'è grandenello scopire quale sarà il wrestler in grado di poter andare all'assalto dell'UndisputedUniversal Champion Roman Reigns: Omos , Drew McIntyre , ...... ma anche dalla forza di sua madre" , ha detto la star della. "Avendo tre giorni di ferie dal lavoro ed essendo a un'ora di distanza in aereo, mi sono mosso subito". Insomma indi vedere ...