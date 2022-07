Una donna ha cercato di riscrivere la storia della Russia su Wikipedia (Di mercoledì 6 luglio 2022) Sotto lo pseudonimo Zhemao, ha scritto 206 articoli sulla storia medievale della Russia per l'edizione in cinese dell'enciclopedia, inventandosi di sana pianta personaggi, battaglie, miniere d'argento, monete e utensili Leggi su wired (Di mercoledì 6 luglio 2022) Sotto lo pseudonimo Zhemao, ha scritto 206 articoli sullamedievaleper l'edizione in cinese dell'enciclopedia, inventandosi di sana pianta personaggi, battaglie, miniere d'argento, monete e utensili

