Ultime Notizie Roma del 06-07-2022 ore 19:10 (Di mercoledì 6 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Romadailynews radiogiornale E siamo di nuovo appuntamento con l’informazione e buona serata redazione in studio Giuliano Ferrigno Marmolada Oggi c’è stato un vertice in procura il riso ha ricevuto l’incarico per l’esame del DNA sui resti restituiti dalla montagna il fascicolo sul crollo è stato aperto per ora contro ignoti e procuratore capo Sandro Raimondi in questi giorni ha sempre ripetuto evento imprevedibile non risultano responsabilità allo Stato degli atti ma saranno garantiti al sicura tutti gli accertamenti completo in Ucraina la presidente della commissione europea Ursula von der leyen invita a lui a prepararti all’eventualità che la Lucia tagli completamente le forniture di gas è ovvio dice Vladimir Putin continua ad usare l’energia come una è per questo che la commissione sta lavorando a un piano di emergenza che ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 6 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale E siamo di nuovo appuntamento con l’informazione e buona serata redazione in studio Giuliano Ferrigno Marmolada Oggi c’è stato un vertice in procura il riso ha ricevuto l’incarico per l’esame del DNA sui resti restituiti dalla montagna il fascicolo sul crollo è stato aperto per ora contro ignoti e procuratore capo Sandro Raimondi in questi giorni ha sempre ripetuto evento imprevedibile non risultano responsabilità allo Stato degli atti ma saranno garantiti al sicura tutti gli accertamenti completo in Ucraina la presidente della commissione europea Ursula von der leyen invita a lui a prepararti all’eventualità che la Lucia tagli completamente le forniture di gas è ovvio dice Vladimir Putin continua ad usare l’energia come una è per questo che la commissione sta lavorando a un piano di emergenza che ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 132.274 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime salgono invece a 94. Il tasso… - Agenzia_Ansa : DATI COVID I Nelle ultime 24 ore 107.786 nuovi contagi e 72 morti #ANSA - Agenzia_Ansa : Sono 325 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, due in più rispetto a mercoledì. Gli ingressi giornalieri sono… - benjamn_boliche : RT @Agenzia_Ansa: Sono 325 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, due in più rispetto a mercoledì. Gli ingressi giornalieri sono 43. G… - benjamn_boliche : RT @Agenzia_Ansa: DATI COVID I Nelle ultime 24 ore 107.786 nuovi contagi e 72 morti #ANSA -