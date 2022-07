Traffico Roma del 06-07-2022 ore 18:30 (Di mercoledì 6 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma veri trovati in studio Tiziana Raimondi difficoltà su via Flaminia dove per un incidente avvenuto all’altezza del cimitero Flaminio ci sono in colonna e menti nelle due direzioni incidenti anche lungo la carreggiata interna del raccordo anulare code tra Trionfale e Salaria sempre sul Raccordo Anulare a causa di una perdita di acqua si transita su carreggiata è ridotta all’interno della galleria Appia per te Ci sono code in carreggiata interna tra la 24 Roma Teramo e via Appia in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e l’appia altri file poi sul viadotto della Magliana per Traffico in direzione di Fiumicino sente menti e coda invece per lavori su via Appia Nuova 3 via Appia Pignatelli via del Casale Rotondo in direzione del raccordo anulare e resta chiusa ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 6 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverdeveri trovati in studio Tiziana Raimondi difficoltà su via Flaminia dove per un incidente avvenuto all’altezza del cimitero Flaminio ci sono in colonna e menti nelle due direzioni incidenti anche lungo la carreggiata interna del raccordo anulare code tra Trionfale e Salaria sempre sul Raccordo Anulare a causa di una perdita di acqua si transita su carreggiata è ridotta all’interno della galleria Appia per te Ci sono code in carreggiata interna tra la 24Teramo e via Appia in carreggiata esterna tra laFiumicino e l’appia altri file poi sul viadotto della Magliana perin direzione di Fiumicino sente menti e coda invece per lavori su via Appia Nuova 3 via Appia Pignatelli via del Casale Rotondo in direzione del raccordo anulare e resta chiusa ...

