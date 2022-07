Taxi in sciopero, il sit-in di protesta davanti a Gualtieri (Di mercoledì 6 luglio 2022) Prosegue la protesta dei tassisti a Roma, a supporto della due giorni di sciopero. Dopo l'assalto tentato a Palazzo Chigi martedì, con il cordone delle forze dell'ordine sfondato, oggi un centinaio di tassisti, su iniziativa dell'Usb, si è ritrovato stamani in Piazza del Campidoglio e ha dato vita a un sit in. "Il Comune di Roma - spiega il coordinatore nazionale dell'Usb Taxi, Riccardo Cacchione - è l'ente locale con la più grande flotta Taxi in Italia e chiediamo che si esprima sull'articolo 10 del Ddl Concorrenza. La legge delega esautora gli enti locali e quindi anche il Campidoglio. Voglio ricordare che l'articolo 117 della Costituzione delega agli enti locali la funzione dei trasporti. La flotta Taxi opera senza oneri né per loro né per lo Stato garantendo il servizio a tutti a un prezzo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) Prosegue ladei tassisti a Roma, a supporto della due giorni di. Dopo l'assalto tentato a Palazzo Chigi martedì, con il cordone delle forze dell'ordine sfondato, oggi un centinaio di tassisti, su iniziativa dell'Usb, si è ritrovato stamani in Piazza del Campidoglio e ha dato vita a un sit in. "Il Comune di Roma - spiega il coordinatore nazionale dell'Usb, Riccardo Cacchione - è l'ente locale con la più grande flottain Italia e chiediamo che si esprima sull'articolo 10 del Ddl Concorrenza. La legge delega esautora gli enti locali e quindi anche il Campidoglio. Voglio ricordare che l'articolo 117 della Costituzione delega agli enti locali la funzione dei trasporti. La flottaopera senza oneri né per loro né per lo Stato garantendo il servizio a tutti a un prezzo ...

myrtamerlino : 40 gradi in tutta Italia e i taxisti bloccano un Paese intero per due giorni. Davvero difficile capirne le ragioni,… - StefanoFeltri : Lo sciopero dimostra che i taxi non sono servizio pubblico ma privilegio privato Di @stanzaselvaggia - Piu_Europa : ?? Il Partito Unico delle Corporazioni?? Dopo Lega e #FDI, anche il #Pd presenta emendamento per sopprimere la liber… - GPTurchi : RT @ilbisa2: Genova, taxi ancora in sciopero: il corteo dall'aeroporto al centro città - summo_t : RT @AndreaGiuricin: #taxi a Milano. Questo sciopero è legittimo ma a mio parere sbagliato. La tecnología e la concorrenza fanno bene ai cit… -