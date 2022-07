Tassonomia verde, il Parlamento Ue ha tradito il clima e i cittadini (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il 6 luglio 2022 il Parlamento Europeo si è prestato a una mistificazione che sa di scandalo: non respingendo l’atto delegato della Commissione presieduta da Ursula von der Leyen, nella sessione plenaria ha tradito il clima e i cittadini, approvando a maggioranza una serie di norme sulla finanza sostenibile che convoglieranno miliardi di euro in attività che, accelerando il cambiamento climatico, danneggeranno il pianeta e la vita delle nuove generazioni. Grandi manifestazioni e centinaia di migliaia di firme in tutta Europa avevano esortato i loro europarlamentari a respingere un “greenwashing” coperto da aiuti pubblici e facilitazioni finanziarie. L’inclusione del gas fossile nella Tassonomia dell’Ue crea un serio pericolo di contrasto con altre leggi dell’Ue, in particolare con gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il 6 luglio 2022 ilEuropeo si è prestato a una mistificazione che sa di scandalo: non respingendo l’atto delegato della Commissione presieduta da Ursula von der Leyen, nella sessione plenaria haile i, approvando a maggioranza una serie di norme sulla finanza sostenibile che convoglieranno miliardi di euro in attività che, accelerando il cambiamentotico, danneggeranno il pianeta e la vita delle nuove generazioni. Grandi manifestazioni e centinaia di migliaia di firme in tutta Europa avevano esortato i loro europarlamentari a respingere un “greenwashing” coperto da aiuti pubblici e facilitazioni finanziarie. L’inclusione del gas fossile nelladell’Ue crea un serio pericolo di contrasto con altre leggi dell’Ue, in particolare con gli ...

Pubblicità

reportrai3 : Approvati gas e nucleare nella tassonomia verde Ue con 328 voti contrari al rigetto. E la Russia ringrazia. Il vice… - fattoquotidiano : Tassonomia verde, Greenpeace annuncia azione legale dopo l’ok a gas e nucleare. Il think thank Ecco: “Per l’Italia… - 1958Aldo : RT @LaNotiziaTweet: Fulmine a ciel sereno nella partita per la Tassonomia verde europea. Dal Parlamento Ue il via libera all’inserimento de… - uaissimo : RT @reportrai3: Approvati gas e nucleare nella tassonomia verde Ue con 328 voti contrari al rigetto. E la Russia ringrazia. Il vicepresiden… - mickycaruso : RT @LaNotiziaTweet: Fulmine a ciel sereno nella partita per la Tassonomia verde europea. Dal Parlamento Ue il via libera all’inserimento de… -