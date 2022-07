Stanno credendo al lancio del gatto organizzato dal Comune di Bugliano (Di mercoledì 6 luglio 2022) Si fa fatica a credere che qualcuno posta cascare in alcuni post satirici nel 2022, ma è esattamente quello che è avvenuto oggi 6 luglio con l’evento “lancio del gatto”, apparentemente organizzato dal Comune di Bugliano. Si potrebbe partire dal presupposto che il paesino in questione in realtà non esista, come abbiamo avuto modo di constatare a suo tempo, quando si è ironizzato sul ritiro della cittadinanza onoraria ad Andrea Bocelli. Evidentemente, occorre un altro ripasso, alla luce di un appuntamento sulla carta in programma il prossimo 30 luglio. La realtà dei fatti è ben diversa, trattandosi a tutti gli effetti di una trollata. Non esiste alcun evento chiamato “lancio del gatto” organizzato dal Comune di ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 6 luglio 2022) Si fa fatica a credere che qualcuno posta cascare in alcuni post satirici nel 2022, ma è esattamente quello che è avvenuto oggi 6 luglio con l’evento “del”, apparentementedaldi. Si potrebbe partire dal presupposto che il paesino in questione in realtà non esista, come abbiamo avuto modo di constatare a suo tempo, quando si è ironizzato sul ritiro della cittadinanza onoraria ad Andrea Bocelli. Evidentemente, occorre un altro ripasso, alla luce di un appuntamento sulla carta in programma il prossimo 30 luglio. La realtà dei fatti è ben diversa, trattandosi a tutti gli effetti di una trollata. Non esiste alcun evento chiamato “deldaldi ...

