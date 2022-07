Soleil Sorge al GF Vip Party? Ecco cosa ci sarebbe dietro la bomba di Signorini (Di mercoledì 6 luglio 2022) Un po’ di giorni fa, Alfonso Signorini aveva pubblicato sul suo profilo Instagram un video in compagnia di Soleil Sorge in cui lasciò intendere che i due fossero in accordo per lavorare ad un nuovo progetto insieme. Il primo riferimento è andato, chiaramente alla prossima edizione del Grande Fratello Vip, che partirà da settembre. Ebbene, in qualche modo si tratta di questo. Vediamo nel dettaglio cosa è emerso. Ecco in che ruolo potremmo vedere di nuovo Soleil Sorge al GF Vip 7 Dopo aver preso parte alla precedente edizione del GF Vip, Soleil Sorge ha cominciato a vedere decollare la sua carriera professionale. Subito dopo il reality show, infatti, è arrivata la proposta come opinionista de La Pupa e il Secchione Show e non solo. Si ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 6 luglio 2022) Un po’ di giorni fa, Alfonsoaveva pubblicato sul suo profilo Instagram un video in compagnia diin cui lasciò intendere che i due fossero in accordo per lavorare ad un nuovo progetto insieme. Il primo riferimento è andato, chiaramente alla prossima edizione del Grande Fratello Vip, che partirà da settembre. Ebbene, in qualche modo si tratta di questo. Vediamo nel dettaglioè emerso.in che ruolo potremmo vedere di nuovoal GF Vip 7 Dopo aver preso parte alla precedente edizione del GF Vip,ha cominciato a vedere decollare la sua carriera professionale. Subito dopo il reality show, infatti, è arrivata la proposta come opinionista de La Pupa e il Secchione Show e non solo. Si ...

Pubblicità

francescaammot : RT @sisonokevin: LE TONNELLATE DI SOLEIL ANASTASIA SORGE E SOPHIE MARTINA CODEGONI RAGAZZI ???? #SoleArmy #solphie - mariacr48632475 : RT @solearmy97: L'unica che mi ha fatto appassionare a un programma L'unica che mi è entrata nel cuore L'unica che trasmette verità Soleil… - mariacr48632475 : RT @sisonokevin: Un tweet d'apprezzamento per il sorriso di Soleil Anastasia Sorge è doveroso ?? #SoleArmy - carmen_cupini : RT @FrancescaPrgnn: Non è SOLEIL ANASTASIA SORGE se non cade in almeno un momento della giornata ?? Qui ho temuto moltissimo per la torta ????… - Fulvia86688325 : RT @AntonioMarras19: @Soleil_stasi Soleil_stasi Anche te per noi sei il più bel regalo della nostra vita, Noi FANS se esistiamo in un gra… -