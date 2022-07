Scoppia un’altra amatissima coppia di Uomini e Donne: è Camilla a svelare i motivi (Di mercoledì 6 luglio 2022) Tra le coppie più amate degli ultimi anni, coppie nate nel programma di Canale 5, c’è stata sicuramente quella formata da Camilla e Riccardo. I due si sono conosciuti nel 2016 nel programma di Canale 5 ed erano legatissimi da quasi sei anni. Una storia d’amore, per i due protagonisti di Uomini e Donne che aveva avuto certamente tanti alti e bassi ma che sembrava solida . Poche ore fa invece sui social, è stata Camilla ad annunciare, la fine della storia con Riccardo. Lo ha fatto con una storia instagram. Riccardo Gismondi e Camilla in questi anni, non hanno mai troppo cavalcato la visibilità che il programma aveva dato loro, e si erano mostrati poco sui social. I fan della coppia li amavano anche per la riservatezza, mostrata in questi sei lunghi anni d’amore. E’ finita tra Valeria ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 6 luglio 2022) Tra le coppie più amate degli ultimi anni, coppie nate nel programma di Canale 5, c’è stata sicuramente quella formata dae Riccardo. I due si sono conosciuti nel 2016 nel programma di Canale 5 ed erano legatissimi da quasi sei anni. Una storia d’amore, per i due protagonisti diche aveva avuto certamente tanti alti e bassi ma che sembrava solida . Poche ore fa invece sui social, è stataad annunciare, la fine della storia con Riccardo. Lo ha fatto con una storia instagram. Riccardo Gismondi ein questi anni, non hanno mai troppo cavalcato la visibilità che il programma aveva dato loro, e si erano mostrati poco sui social. I fan dellali amavano anche per la riservatezza, mostrata in questi sei lunghi anni d’amore. E’ finita tra Valeria ...

