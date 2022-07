Pozzuoli – una mamma é volata in cielo: Grazia Palumbo (Di mercoledì 6 luglio 2022) Grazia Palumbo (vedova di Procolo Musto), 73 anni, è volata in cielo. La comunità di Via Napoli si stringe intorno alla famiglia che ha gestito per tanti anni il noto BAR MUSTO. Lo scorso anno, in aprile, si era spento Procolo, la sua dolce metà. Grazia e Procolo dal 1966 avevano gestito il bar sito Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di mercoledì 6 luglio 2022)(vedova di Procolo Musto), 73 anni, èin. La comunità di Via Napoli si stringe intorno alla famiglia che ha gestito per tanti anni il noto BAR MUSTO. Lo scorso anno, in aprile, si era spento Procolo, la sua dolce metà.e Procolo dal 1966 avevano gestito il bar sito Il Blog di Giò.

