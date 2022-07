Nervi tesi al vertice M5s prima del faccia a faccia Draghi-Conte | prevale la linea «governista»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 6 luglio 2022) L’indicazione dei vertici del M5s a Giuseppein vista dell’incontro a stretto giro con Marioè quella di restare nel governo, almeno per ora. Secondo le indiscrezioni raccolte dall’agenzia AdnKronos, lante al Consiglio nazionale allargato al presidente M5s è quella «», con la guardia però che dovrà restare alta per vigilare sui temi più cari al Movimento. Innanzitutto il Superbonus all’interno del Dl Aiuti, su cui è ancora in corso un duro scontro in maggioranza con il M5s impegnato a evitare la fiducia da parte del governo sul testo. Comunque su questo punto lante nel Consiglio nazionale grillino è di non arrivare allo strappo, considerando che il decreto prevede 23 miliardi di aiuti a famiglie e imprese. ...