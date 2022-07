Mediaset perde un altro pezzo: la reazione di Piersilvio Berlusconi (Di mercoledì 6 luglio 2022) Mediaset dopo Alessia Marcuzzi dovrà dire addio ad un altro vip davvero punta di diamante della rete, la reazione di Piersilvio Berlusconi non si è fatta attendere: ecco le parole. Si torna a parlare di palinsesti per la prossima stagione tv e in particolare oggi ci soffermiamo sulla rete del biscione che dopo avere detto addio a Alessia Marcuzzi, si sta preparando nel dover vedere un altro pezzo di riferimento passare alla diretta concorrente. Si tratta di Iva Zanicchi che nella prossima stagione tv sarà una delle concorrenti di Ballando con le stelle, ormai il suo nome è davvero ufficiale. AnsaUna notizia davvero incredibile considerando che la cantante e conduttrice italiana da tantissimi anni è un vero pezzo da novanta per la ... Leggi su chenews (Di mercoledì 6 luglio 2022)dopo Alessia Marcuzzi dovrà dire addio ad unvip davvero punta di diamante della rete, ladinon si è fatta attendere: ecco le parole. Si torna a parlare di palinsesti per la prossima stagione tv e in particolare oggi ci soffermiamo sulla rete del biscione che dopo avere detto addio a Alessia Marcuzzi, si sta preparando nel dover vedere undi riferimento passare alla diretta concorrente. Si tratta di Iva Zanicchi che nella prossima stagione tv sarà una delle concorrenti di Ballando con le stelle, ormai il suo nome è davvero ufficiale. AnsaUna notizia davvero incredibile considerando che la cantante e conduttrice italiana da tantissimi anni è un veroda novanta per la ...

