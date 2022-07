Marmolada, l'addio di Alessandra a Tommaso: «Ti amo, per sempre» (Di mercoledì 6 luglio 2022) Lei si è salvata, lui è una delle vittime identificate. La loro è una delle storie del dramma del ghiacciaio della Marmolada Leggi su vanityfair (Di mercoledì 6 luglio 2022) Lei si è salvata, lui è una delle vittime identificate. La loro è una delle storie del dramma del ghiacciaio della

Pubblicità

Bianca34874951 : RT @MediasetTgcom24: Marmolada, 'ti amo sempre e per sempre': il messaggio d'addio di una sopravvissuta al marito #facebook #trento #marmo… - MediasetTgcom24 : Marmolada, 'ti amo sempre e per sempre': il messaggio d'addio di una sopravvissuta al marito #facebook #trento… - nuova_venezia : L’addio di Alessandra, sopravvissuta al crollo della Marmolada, al compagno morto in vetta: “Ti amo Tommaso” - il_piccolo : L’addio di Alessandra, sopravvissuta al crollo della Marmolada, al compagno morto in vetta: “Ti amo Tommaso” - LaStampa : L’addio di Alessandra, sopravvissuta al crollo della Marmolada, al compagno morto in vetta: “Ti amo Tommaso” -