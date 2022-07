Esce per fare jogging e subisce un tentativo di violenza a Castellammare: preso nigeriano (Di mercoledì 6 luglio 2022) Esce per fare jogging ma finisce per essere ferita e subire un tentativo di violenza: è successo a Castellammare di Stabia (Napoli), dove una 25enne di Pompei e’ stata salvata dai carabinieri i quali, dopo avere sentito le urla della giovane, sono riusciti a bloccare e arrestare un 34enne nigeriano. La runner è stata affrontata dall’uomo che le si è parato davanti armato di bastone: dopo averla stordita con un colpo, ha tentato di violentarla. La 25enne, malgrado fosse ferita, è riuscita ad urlare a squarciagola. I carabinieri, impegnati in un servizio di controllo del territorio in città, hanno sentito le grida e raggiunta la donna, disarmato e bloccato il 34enne. La vittima è trasportata al pronto soccorso del San Leonardo dove le sono state diagnosticate ferite ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 6 luglio 2022)perma finisce per essere ferita e subire undi: è successo adi Stabia (Napoli), dove una 25enne di Pompei e’ stata salvata dai carabinieri i quali, dopo avere sentito le urla della giovane, sono riusciti a bloccare e arrestare un 34enne. La runner è stata affrontata dall’uomo che le si è parato davanti armato di bastone: dopo averla stordita con un colpo, ha tentato di violentarla. La 25enne, malgrado fosse ferita, è riuscita ad urlare a squarciagola. I carabinieri, impegnati in un servizio di controllo del territorio in città, hanno sentito le grida e raggiunta la donna, disarmato e bloccato il 34enne. La vittima è trasportata al pronto soccorso del San Leonardo dove le sono state diagnosticate ferite ...

FiorinoLuca : Jannik #Sinner esce da questo #Wimbledon a testa alta lasciandoci tante sensazioni positive. Guardiamo il bicchier… - francescacheeks : La nuova era sta per iniziare! #bonsoir esce a mezzanotte ???? - lorepregliasco : Mi pare che tra 5 Stelle (o Conte?) e Lega (o Salvini?) sia in atto il gioco a chi sbatte la palpebra per primo: ne… - istrian10 : RT @cjmimun: Esce per fare jogging ma finisce per essere ferita e subire un tentativo di violenza: e' successo a Pompei, dove una 25enne e'… - EM0JWY : @shuasoftiie esce alla mezzanotte quindi alle 17 da noi per loro è gia il 7 (?) -