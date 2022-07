Covid, Rezza: casi crescono in tutta Europa, fare secondo booster (Di mercoledì 6 luglio 2022) "Il numero dei casi sta crescendo in tutta Europa", Italia compresa, ma "la pressione sugli ospedali resta relativamente bassa". Lo ha detto il direttore della prevenzione del ministero della Salute, ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 6 luglio 2022) "Il numero deista crescendo in", Italia compresa, ma "la pressione sugli ospedali resta relativamente bassa". Lo ha detto il direttore della prevenzione del ministero della Salute, ...

