Calciomercato Lazio | il Bruges accelera per Muriqi | la situazione

(Di mercoledì 6 luglio 2022): ilavrebbe messo il piede sull’tore per. I dettagli sulla trattativa Né Spagna né Turchia, il futuro di Vedatpotrebbe essere in Belgio. L’attaccante kosovaro – rientrato dal prestito di 6 mesi al Maiorca destinato a non rimanere alla– è nel mirino del. Secondo La Repubblica la fumata bianca potrebbe arrivare addirittura nelle prossime ore. Ilè in pole per l’acquisto dell’ex Fenerbahce per una trattativa impostata sulla cessione a titolo definitivo. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : .@OfficialSSLazio: l’arrivo di Mario #Gila all’aeroporto di Fiumicino. Il difensore sosterrà domani le visite medic… - DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialSSLazio, il @ClubBrugge vuole Vedat #Muriqi - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @OfficialSSLazio, ufficiale la cessione a titolo definitivo di Bobby #Adekanye - 1900_since : #Calciomercato #Lazio: #Maximiano , dalla #Spagna Accordo Raggiunto con il #Granada - PakiRispoli : RT @MatteoColumbro1: #Casale-#Lazio sempre più vicini. Il centrale del Verona ha rifiutato nuovamente il #Monza e nel pomeriggio è previsto… -

Il difensore spagnolo, 21enne, presto sarà a disposizione di Sarri.ROMA (ITALPRESS) - La Lazio e Maurizio Sarri stanno accogliendo un'altra ...Come riporta il Corriere dello Sport infatti, l'ultimo rilancio di Lotito non ha sortito gli effetti sperati nonostante l'apertura di Enzo Raiola nella giornata di domenica. Vuole 3 milioni di base fi ...