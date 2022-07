Boris Johnson ai saluti, il governo ha i giorni contati (Di mercoledì 6 luglio 2022) Boris Johnson a fine corsa? Secondo le indiscrezioni dalla Gran Bretagna ‘Borja’ rischia seriametne di essere disarcionato nei prossimi giorni. Il ministro delle Finanze Rishi Sunak e quello della salute Sajid Javid si sono dimessi in aperta critica alla gestione del primo ministro conservatore. Ufficialmente per lo scnadalo sessuale che ha coinvonto Chris Pincher, il vice capogruppo conservatore. In realtà pare che dento i Tory la questione sia più prettamente politica. Le dimissioni Le clamorose dimissioni di due importanti ministri, arrivano dopo che il premier è stato costretto ad umilianti scuse sulla gestione del caso di Chris Pincher, il vice capogruppo conservatore rimosso dopo che era stato denunciato per aver palpeggiato due uomini in uno storico club di Londra. Johnson ha detto di aver nominato Pincher nel ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 6 luglio 2022)a fine corsa? Secondo le indiscrezioni dalla Gran Bretagna ‘Borja’ rischia seriametne di essere disarcionato nei prossimi. Il ministro delle Finanze Rishi Sunak e quello della salute Sajid Javid si sono dimessi in aperta critica alla gestione del primo ministro conservatore. Ufficialmente per lo scnadalo sessuale che ha coinvonto Chris Pincher, il vice capogruppo conservatore. In realtà pare che dento i Tory la questione sia più prettamente politica. Le dimissioni Le clamorose dimissioni di due importanti ministri, arrivano dopo che il premier è stato costretto ad umilianti scuse sulla gestione del caso di Chris Pincher, il vice capogruppo conservatore rimosso dopo che era stato denunciato per aver palpeggiato due uomini in uno storico club di Londra.ha detto di aver nominato Pincher nel ...

