Ascolti Tv | Sinner sfida Berrettini e la bici di Van Aert anche sull’erba Sconfitta col botto a Wimbledon

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Ben quattro ore di partita a ritmo intenso.protagonista ieri, martedì 5 luglio, al pomeriggio su Sky. L’erba inglese è stata però in strisciante concorrenza, per il pubblico degli sportivi, con i panorami arsi della Francia del nord. E, in particolare, con arrivo a Calais, con la tappa del Tour de France vinta da Wout Van, con la solita impresa coraggiosa del corridore olandese (8,3% e 12,85% per le due fasi della tappa su Rai2). Nel tennis ha tenuto banco l’incontro di quarti di finale tra Jannike Novak Djokovic, conche ha perso in cinque set dopo avere vinto i primi due facendo mirabilie. Su Sky l’incontro, in onda dalle 14.30 su Sky Sport, ha ottenuto 505 mila spettatori medi e 1 milione 200 mila spettatori unici, con il 5,9% di share. Il picco si è registrato durante il quinto set, ...