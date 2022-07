Alpinista precipita e muore sull’Ortles, inutili i soccorsi: è la seconda vittima in pochi giorni (Di mercoledì 6 luglio 2022) Alpinista precipita e muore sull’Ortles: i soccorsi giunti sul luogo dell’incidente non sono riusciti a soccorrere l’uomo. Si tratta della seconda vittima della montagna registrata in pochi giorni. Alpinista precipita e muore sull’Ortles, inutili i soccorsi Intorno alle ore 05:30 di mercoledì 6 luglio, un Alpinista è deceduto sull’Ortis dopo essere precipitato da un’altezza di 400 metri. Il drammatico evento si è consumato in prossimità del rifugio Payer che viene abitualmente frequentato da numerosi alpinisti. Il rifugio, infatti, viene considerato come un punto di partenza fondamentale per compiere ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 6 luglio 2022): igiunti sul luogo dell’incidente non sono riusciti a soccorrere l’uomo. Si tratta delladella montagna registrata inIntorno alle ore 05:30 di mercoledì 6 luglio, unè deceduto sull’Ortis dopo essereto da un’altezza di 400 metri. Il drammatico evento si è consumato in prossimità del rifugio Payer che viene abitualmente frequentato da numerosi alpinisti. Il rifugio, infatti, viene considerato come un punto di partenza fondamentale per compiere ...

