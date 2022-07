Zaniolo torna a Roma: inizio tormentato tra calciomercato e l’accoglienza dei tifosi (Di martedì 5 luglio 2022) Probabilmente la notte del 25 maggio, subito aver segnato la rete che ha consentito alla Roma di alzare la Conference League, Nicolò Zaniolo non si sarebbe mai aspettato di vivere un’estate in bilico. Tra l’idea di continuare a diventare grande con i colori giallorossi – e rilanciarsi del tutto dopo la rottura del legamento crociato anteriore di entrambe le ginocchia – oppure andare a cercare gloria altrove, allettato da un ingaggio che si avvicinerebbe molto a quello di un top player. Perché il classe ’99 è convinto di meritare una considerazione importante e, per questo, attende di capire quali possibilità offrirà il calciomercato. Rientro tormentato Nicolò Zaniolo arriva al raduno della Roma al Fulvio Bernardini accompagnato dal padre Igor, Roma, Italia, 5 ... Leggi su open.online (Di martedì 5 luglio 2022) Probabilmente la notte del 25 maggio, subito aver segnato la rete che ha consentito alladi alzare la Conference League, Nicolònon si sarebbe mai aspettato di vivere un’estate in bilico. Tra l’idea di continuare a diventare grande con i colori giallorossi – e rilanciarsi del tutto dopo la rottura del legamento crociato anteriore di entrambe le ginocchia – oppure andare a cercare gloria altrove, allettato da un ingaggio che si avvicinerebbe molto a quello di un top player. Perché il classe ’99 è convinto di meritare una considerazione importante e, per questo, attende di capire quali possibilità offrirà il. RientroNicolòarriva al raduno dellaal Fulvio Bernardini accompagnato dal padre Igor,, Italia, 5 ...

