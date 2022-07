Tennis | Wimbledon | Sinner sogna per 2 set ma Djokovic è ancora più forte e va in semifinale

(Di martedì 5 luglio 2022) Londra, 5 lug. - (Adnkronos) - C'è mancato poco per toccare il cielo con un dito. Per due ore abbondanti ha preso a pallate uno che ha vinto appena 20 Major. Purtroppo, però, non è bastato e Jannikè uscito di scena nei quarti di finale di, terzo Slam del 2022, che si sta disputando sui prati dell'All England Club di Londra. Nel match che ha aperto il programma sul mitico Centre Court il 20enne di Sesto Pusteria, n.13 del ranking e 10 del seeding, ha ceduto 5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2, in tre ore e 35 minuti di partita, al serbo Novak, numero 3 del ranking e primo favorito del seeding, già sei volte trionfatore sui prati londinesi e per la 53esima volta tra i migliori otto in uno Slam (per l'altoatesino erano invece i terzi quarti in un Major in carriera dopo Roland Garros 2020 ed Australian Open 2022). L'ex re ...

