(Di martedì 5 luglio 2022) (Adnkronos) – “Dobbiamo essere vigili sulla nuova sottodi2 BA.2.75, che si sta diffondendo molto in India perché si stacon5 che non è facile da scalzare. Questa nuova sottoha argomenti che meritano attenzione e mutazioni che potrebbe erodere la capacità protettiva dei vaccini. Non sappiamo quando arriverà qui da noi, ma è chiaro che serve essere attenti. Per ora la patogenicità di BA.2.75 non sembra preoccupante anche se è molto contagiosa, ha molte delle caratteristiche di BA.2 e qualcosa della BA.5 ma le mutazione sembrano essere in zone meno importanti e non collegate alla possibilità di evasione dell’immunità”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute il virologo Mauro, direttore dell’Unità di virologia ...

Adnkronos

Omicron, Pistello: "Variante indiana si sta facendo spazio" (Adnkronos) – "Dobbiamo essere vigili sulla nuova sottovariante di Omicron 2 BA.2.75, che si sta diffondendo molto in India perché si sta facendo spazio con Omicron 5 che non è facile da scalzare.