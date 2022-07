Nicolas Vaporidis: “Reticenze nei confronti dei reality” e massacra 4 naufraghi (Di martedì 5 luglio 2022) Nicolas Vaporidis durante la sua permanenza all’Isola dei Famosi 2022 non si è mai risparmiato. Non è indietreggiato di fronte alle liti e ha fatto la vita del naufrago perfetto, procacciandosi il cibo senza vivere di quello che riuscivano a fare gli altri. Dimagrito, emaciato, è tornato dal reality di Canale 5 vincitore e ora ha tutta la voglia di raccontare che cos’è successo in Honduras. Nicolas Vaporidis confessa: “Resistere mentalmente è la parte più sottovalutata” L’attore romano ha trascorso ben 100 giorni in Honduras, un record mai raggiunto prima dall’Isola dei Famosi. Un periodo che l’ha messo a dura prova, soprattutto mentalmente. Infatti sottolinea: “Resistere fisicamente è durissima, ma resistere mentalmente è la parte più sottovalutata. Per resistere alla fame, solitudine, assenza di ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 5 luglio 2022)durante la sua permanenza all’Isola dei Famosi 2022 non si è mai risparmiato. Non è indietreggiato di fronte alle liti e ha fatto la vita del naufrago perfetto, procacciandosi il cibo senza vivere di quello che riuscivano a fare gli altri. Dimagrito, emaciato, è tornato daldi Canale 5 vincitore e ora ha tutta la voglia di raccontare che cos’è successo in Honduras.confessa: “Resistere mentalmente è la parte più sottovalutata” L’attore romano ha trascorso ben 100 giorni in Honduras, un record mai raggiunto prima dall’Isola dei Famosi. Un periodo che l’ha messo a dura prova, soprattutto mentalmente. Infatti sottolinea: “Resistere fisicamente è durissima, ma resistere mentalmente è la parte più sottovalutata. Per resistere alla fame, solitudine, assenza di ...

