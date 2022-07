Nicolas Vaporidis non si nasconde più | Il vero motivo per cui ho accettato di partecipare all' Isola

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 5 luglio 2022)è il vincitore di questa edizione de L'dei Famosi. Solo dopo la fine del reality Mediasetha deciso di parlare apertamente delper cui ha deciso di partire per l'Honduras.fa la sua prima apparizione sul grande schermo nel 2002, con il film Il ronzio delle mosche, da quel momento diventa un attore molto richiesto anche se non ancora conosciuto al grande pubblico. Ile proprio successo lo ottiene cinque anni dopo con il film La notte prima degli esami. Di seguito sarà il protagonista di diverse commedie romantiche come Cemento armato, Questa notte è ancora nostra e molti altri. Quest'anno ha partecipato al reality show della Mediaset, L'dei famosi ottenendo la ...