Milan, tutto fatto per la permanenza di Messias. Ecco quando sarà a Milanello (Di martedì 5 luglio 2022) Milan, tutto fatto tra i rossoneri e il Crotone per Junior Messias, che proseguirà la sua avventura agli ordini di Pioli Milan e Crotone hanno raggiunto un accordo per il trasferimento a titolo definitivo di Junior Messias in rossonero, a fronte di un pagamento di 4 milioni di euro. Come riportato da Sky Sport, l'esterno arriverà a Milanello tra giovedì e venerdì per tornare subito a lavorare con Stefano Pioli. L'articolo proviene da Calcio News 24.

