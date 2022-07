Mercato Inter, Sanchez potrebbe lasciare l’Europa: la sua nuova squadra (Di martedì 5 luglio 2022) Sanchez potrebbe lasciare l’Europa, ecco quale sarebbe la sua destinazione. Inter Sanchez FlamengoAlexis Sanchez potrebbe dare l’addio all’Inter. L’attaccante è stato riscattato dai nerazzurri tempo fa e, visto il suo rendimento non proprio al top, potrebbe partire lasciando l’Europa. In particolare la sua uscita sarebbe legata a quella di Arturo Vidal, che è volato in Brasile per vestire la maglia del Flamengo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Flamengo vorrebbe la coppia cilena in rossonero, approfittando del fatto che entrambi sono gestiti dallo stesso procuratore. Il problema rimane l’ingaggio e soprattutto ... Leggi su rompipallone (Di martedì 5 luglio 2022), ecco quale sarebbe la sua destinazione.FlamengoAlexisdare l’addio all’. L’attaccante è stato riscattato dai nerazzurri tempo fa e, visto il suo rendimento non proprio al top,partire lasciando. In particolare la sua uscita sarebbe legata a quella di Arturo Vidal, che è volato in Brasile per vestire la maglia del Flamengo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Flamengo vorrebbe la coppia cilena in rossonero, approfittando del fatto che entrambi sono gestiti dallo stesso procuratore. Il problema rimane l’ingaggio e soprattutto ...

