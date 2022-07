Lino Banfi: “Ho chiesto al Papa di pregare per farmi morire insieme a mia moglie” (Di martedì 5 luglio 2022) Lo scorso marzo, Lino Banfi e Lucia Zagaria hanno festeggiato il sessantesimo anniversario di matrimonio. Un traguardo importante oscurato in Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di martedì 5 luglio 2022) Lo scorso marzo,e Lucia Zagaria hanno festeggiato il sessantesimo anniversario di matrimonio. Un traguardo importante oscurato in Perizona Magazine.

Pubblicità

PupiaTv : Lino Banfi in una lettera alla moglie malata: “Ho raccontato al Papa del desiderio di morire insieme”… - ParliamoDiNews : Lino Banfi: la malattia della moglie | Gossip Blog #lino #banfi #malattia #moglie #gossip #blog #5luglio - infoitcultura : 'Ho chiesto a Papa Francesco di morire con mia moglie': Lino Banfi e la toccante richiesta - infoitcultura : Lino Banfi: 'ho chiesto al Papa di pregare per poter morire insieme' - infoitcultura : “Ho chiesto al Papa di pregare per farci morire insieme”: il desiderio straziante di Lino Banfi -