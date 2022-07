Lazio, il Siviglia non molla Luis Alberto: la cessione di Koundé per l’assalto decisivo (Di martedì 5 luglio 2022) Calciomercato Lazio: il Siviglia non molla la presa su Luis Alberto e attende la cessione di Koundé per tornare all’assalto Nonostante le parole del direttore sportivo Monchi, che ha smentito l’interesse per Luis Alberto, il Siviglia continua a seguire con attenzione Luis Alberto. La prima offerta da 13 milioni più il cartellino di Oliver Torres non convince la Lazio che chiede almeno 20 milioni considerando anche il 30% da versare al Liverpool in caso di cessione. Come riportato da Il Tempo, la chiave potrebbe essere Koundé. Con la cessione del difensore, infatti, ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 luglio 2022) Calciomercato: ilnonla presa sue attende ladiper tornare alNonostante le parole del direttore sportivo Monchi, che ha smentito l’interesse per, ilcontinua a seguire con attenzione. La prima offerta da 13 milioni più il cartellino di Oliver Torres non convince lache chiede almeno 20 milioni considerando anche il 30% da versare al Liverpool in caso di. Come riportato da Il Tempo, la chiave potrebbe essere. Con ladel difensore, infatti, ...

