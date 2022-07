Pubblicità

TENIPOcom : ITF M15 Sofia - Clay (First Round) Juan Ignacio Galarza (ARG) def. Lorenzo Rottoli (ITA) 7-5 6-3 -

FIT

Tennis lariano notizie agrodolci dai campi oltre frontiera per le nostre racchette Tennis lariano in Bosnia la marcia del comasco Lorenzosi interrompe ai quarti del torneodi Doboj Arrivano news da oltre frontiera per il tennis lariano. Dalla Francia brutte notizie per l'esperto canturino Andrea Arnaboldi che è stato ...ITF: Rottoli cede all'esordio a Sofia Tennis lariano fari puntati in questo fine settimana sulla terra rossa dei campi di Villa Olmo. Tennis lariano il torneo internazionale è iniziato il 27 giugno scorso e si concluderà con le finali di ...