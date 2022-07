Fra Conte e Draghi grana sulla fiducia al dl-Aiuti. Nel M5s volano i falchi: usciamo (Di martedì 5 luglio 2022) “La gestiamo”. Giuseppe Conte alla fine non ha più incontrato Mario Draghi. I due si vedranno mercoledì, quando il premier sarà ritornato dal vertice di Ankara con il presidente Re... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di martedì 5 luglio 2022) “La gestiamo”. Giuseppealla fine non ha più incontrato Mario. I due si vedranno mercoledì, quando il premier sarà ritornato dal vertice di Ankara con il presidente Re...nuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Ore decisive per la tenuta del Governo, messo in pericolo dai malumori in M5s dopo l'addio di Di Maio. Attesa per i… - marcotravaglio : Le telefonate e i messaggini del premier Draghi a Grillo per istigarlo a far fuori Conte da leader dei 5Stelle in b… - DantiNicola : Una polemica tutta inscenata in casa #M5S. #Conte che attacca #Draghi con #DiBattista, direttamente dalla Russia, a… - schumacher_jorg : @ViVilaVitaOra @E_Sylveon Sarà diverso per il matrimonio fra Enrico Letta e Giuseppe Conte? - cafifal : RT @evamarghe: Fra le richieste di Conte al PdC Draghi l'invio delle armi in Ucraina! Allora è un vizio ma non era concluso quest'argomento… -