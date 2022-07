Covid oggi Francia, superati i 200mila contagi in 24 ore (Di martedì 5 luglio 2022) (Adnkronos) – In Francia si sono registrati nelle ultime 24 ore 200mila nuovi contagi di Covid 19. Lo ha annunciato il ministro della Sanità, François Braun, in un’audizione all’Assemblea Nazionale, durante la quale ha detto che la nuova ondata, la settima della pandemia, “è aumentata in questi ultimi giorni”. “Registravamo in media 120mila casi al giorni a metà della scorsa settimana” ha ricordato, spiegando che ora il numero è destinato a “essere leggermente superiore a 200mila questa sera”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 5 luglio 2022) (Adnkronos) – Insi sono registrati nelle ultime 24 orenuovidi19. Lo ha annunciato il ministro della Sanità, François Braun, in un’audizione all’Assemblea Nazionale, durante la quale ha detto che la nuova ondata, la settima della pandemia, “è aumentata in questi ultimi giorni”. “Registravamo in media 120mila casi al giorni a metà della scorsa settimana” ha ricordato, spiegando che ora il numero è destinato a “essere leggermente superiore aquesta sera”. L'articolo proviene da Italia Sera.

