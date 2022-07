“Così mi sono salvata”. Marmolada, Sonia scampata alla morte: “Cosa ho visto prima di salire” (Di martedì 5 luglio 2022) Sonia Bonizzi poteva morire sulla Marmolada. La sua è una storia di fortuna, anzi di casualità. Ma anche di scelte, alcune di certo inconsapevoli, ma che senza dubbio le hanno salvato la vita. La donna doveva essere su quel bello e maledettissimo monte, quando una frana di ghiaccio si è abbattuta su diversi escursionisti. Il bilancio delle vittime, almeno per ora, è di 7 morti. Ma il bilancio potrebbe aggravarsi perché i dispersi sono ancora tanti, troppi. Tra di loro, sarebbe potuta esserci anche lei. Sonia Bonizzi poteva morire sulla Marmolada ma il suo distino era diverso. Pur essendo andata ad Alba di Canazei con quelle intenzioni, all’ultimo momento aveva deciso di non salire: “Oggi devo ringraziare il mio angelo custode”, ha poi scritto su Facebook, spiegando che le ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 5 luglio 2022)Bonizzi poteva morire sulla. La sua è una storia di fortuna, anzi di casualità. Ma anche di scelte, alcune di certo inconsapevoli, ma che senza dubbio le hanno salvato la vita. La donna doveva essere su quel bello e maledettissimo monte, quando una frana di ghiaccio si è abbattuta su diversi escursionisti. Il bilancio delle vittime, almeno per ora, è di 7 morti. Ma il bilancio potrebbe aggravarsi perché i dispersiancora tanti, troppi. Tra di loro, sarebbe potuta esserci anche lei.Bonizzi poteva morire sullama il suo distino era diverso. Pur essendo andata ad Alba di Canazei con quelle intenzioni, all’ultimo momento aveva deciso di non: “Oggi devo ringraziare il mio angelo custode”, ha poi scritto su Facebook, spiegando che le ...

