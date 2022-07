Arriva la Super Luna di luglio, la più spettacolare di tutto l’anno: ecco come non perdersela (Di martedì 5 luglio 2022) Siete pronti ad alzare lo sguardo al cielo, verso la Luna? Preparatevi perchè nei prossimi giorni si materializzerà nei nostri cieli una nuova Super Luna, quella che secondo gli esperti sarà la più spettacolare di questo anno, 2022. Super Luna, 5/7/2022 – Computermagazine.itSi tratterà quindi di un periodo a dir poco magico per gli amanti degli astri, dello spazio e dei pianeti visto che la Terra raggiungerà a breve la distanza massima dal sole, le stelle cadenti faranno da contorno alle notti di agosto, e appunto l’arrivo della Super Luna in programma a breve. Il primo appunto si è verificato ieri mattina, lunedì 4 luglio 2022, alle ore 9:00, quando la Terra si è trovata nel punto della sua orbita più lontano dal Sole, il cosiddetto ... Leggi su computermagazine (Di martedì 5 luglio 2022) Siete pronti ad alzare lo sguardo al cielo, verso la? Preparatevi perchè nei prossimi giorni si materializzerà nei nostri cieli una nuova, quella che secondo gli esperti sarà la piùdi questo anno, 2022., 5/7/2022 – Computermagazine.itSi tratterà quindi di un periodo a dir poco magico per gli amanti degli astri, dello spazio e dei pianeti visto che la Terra raggiungerà a breve la distanza massima dal sole, le stelle cadenti faranno da contorno alle notti di agosto, e appunto l’arrivo dellain programma a breve. Il primo appunto si è verificato ieri mattina, lunedì 42022, alle ore 9:00, quando la Terra si è trovata nel punto della sua orbita più lontano dal Sole, il cosiddetto ...

