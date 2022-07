Addio ai maxi-ritiri in montagna: la maggioranza delle squadre di Serie A si allena in casa (Di martedì 5 luglio 2022) maxi-ritiri in montagna, con investimenti importanti degli enti locali e delle regioni, i tifosi che – per qualche settimana – diventano turisti. È la tradizione, scrive l’edizione odierna di Libero, che alcune squadre (il Napoli, la Fiorentina e la Lazio, tra le big) hanno deciso di mantenere, anche sulla scorta di contratti pluriennali. La maggioranza delle altre società, però, ha deciso di preparare la stagione più precoce di sempre in un altro modo, rimanendo nei centri sportivi di proprietà. Ne sono capofila il Milan che si è radunato ieri e l’Inter che si ritroverà domani: le prime della classe non lasceranno Milanello e Appiano Gentile se non per disputare le amichevoli pre-campionato. Unica deroga per i rossoneri la toccata e fuga (dal 24 al 27 luglio) a ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 5 luglio 2022)in, con investimenti importanti degli enti locali eregioni, i tifosi che – per qualche settimana – diventano turisti. È la tradizione, scrive l’edizione odierna di Libero, che alcune(il Napoli, la Fiorentina e la Lazio, tra le big) hanno deciso di mantenere, anche sulla scorta di contratti pluriennali. Laaltre società, però, ha deciso di preparare la stagione più precoce di sempre in un altro modo, rimanendo nei centri sportivi di proprietà. Ne sono capofila il Milan che si è radunato ieri e l’Inter che si ritroverà domani: le prime della classe non lasceranno Milanello e Appiano Gentile se non per disputare le amichevoli pre-campionato. Unica deroga per i rossoneri la toccata e fuga (dal 24 al 27 luglio) a ...

Pubblicità

ZonaBianconeri : RT @napolista: Addio ai maxi-ritiri in montagna: la maggioranza delle squadre di Serie A si allena in casa Su Libero. La #Juve sarà l’unic… - napolista : Addio ai maxi-ritiri in montagna: la maggioranza delle squadre di Serie A si allena in casa Su Libero. La #Juve sa… - blucerchiante : #Calciomercato #Sampdoria La #Salernitana in trattativa per riprendere #Bonazzoli a titolo definitivo. In chiusur… - DeVivoFa : RT @myo75ho: Boh, per com'è finita, per come si è comportato, non riesco nemmeno più a provare dispiacere... E io sono la stessa che si è c… - myo75ho : Boh, per com'è finita, per come si è comportato, non riesco nemmeno più a provare dispiacere... E io sono la stessa… -