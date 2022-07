Siccità, il Cdm pronto a dichiarare lo stato di emergenza in 5 Regioni. Il decreto può slittare (Di lunedì 4 luglio 2022) Inizialmente previsto per le 18 di oggi, lunedì 4 luglio, il Consiglio dei ministri che decreterà lo stato di emergenza per Siccità per le Regioni italiane più colpite dall’emergenza potrebbe slittare in serata. La riunione dovrebbe subire dei lievi ritardi, in attesa che il premier Draghi rientri a Roma da Canazei, dove ha incontrato le famiglie delle vittime della tragedia della Marmolada, gli amministratori locali e le squadre operanti sul territorio. Il governo Draghi intende approvare la richiesta di stato di emergenza avanzata nei giorni scorsi da diverse Regioni: il provvedimento dovrebbe riguardare Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Friuli Venezia Giulia e Veneto. Secondo quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, ... Leggi su open.online (Di lunedì 4 luglio 2022) Inizialmente previsto per le 18 di oggi, lunedì 4 luglio, il Consiglio dei ministri che decreterà lodiperper leitaliane più colpite dall’potrebbein serata. La riunione dovrebbe subire dei lievi ritardi, in attesa che il premier Draghi rientri a Roma da Canazei, dove ha incontrato le famiglie delle vittime della tragedia della Marmolada, gli amministratori locali e le squadre operanti sul territorio. Il governo Draghi intende approvare la richiesta didiavanzata nei giorni scorsi da diverse: il provvedimento dovrebbe riguardare Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Friuli Venezia Giulia e Veneto. Secondo quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, ...

