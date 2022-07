Milan, Calciomercato.Com: “Daniel Maldini può partire” (Di lunedì 4 luglio 2022) Milan Calciomercato.COM- Nelle ultime ore il Milan è una delle più attive sul mercato, soprattutto dopo il rinnovo di Maldini e Massara. Molto seguito anche il mercato in uscita, Daniel Maldini è uno dei più papabili per la partenza. Il figlio d’arte, Daniel Maldini, ha un futuro tutto da scrivere. Il classe 01? la scorsa stagione ha avuto poco minutaggio, nonostante ciò è riuscito a realizzare una rete contro lo Spezia. Secondo Calciomercato.com, il trequartista potrebbe partire, con Verona che ha chiesto informazioni del talentino. Negli ultimi giorni anche Braida( Direttore sportivo della Cremonese) ha avuto dei contatti con il Milan, resta defilata la pista Spezia. Nel caso Daniel ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 4 luglio 2022).COM- Nelle ultime ore ilè una delle più attive sul mercato, soprattutto dopo il rinnovo die Massara. Molto seguito anche il mercato in uscita,è uno dei più papabili per la partenza. Il figlio d’arte,, ha un futuro tutto da scrivere. Il classe 01? la scorsa stagione ha avuto poco minutaggio, nonostante ciò è riuscito a realizzare una rete contro lo Spezia. Secondo.com, il trequartista potrebbe, con Verona che ha chiesto informazioni del talentino. Negli ultimi giorni anche Braida( Direttore sportivo della Cremonese) ha avuto dei contatti con il, resta defilata la pista Spezia. Nel caso...

