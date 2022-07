Marmolada | il bilancio delle vittime cresce | 8 morti | 7 feriti e 22 dispersi

Pubblicità

TgrRaiTrentino : #Marmolada. Le vedute aeree della sommità del ghiacciaio crollata a valle. Bilancio provvisorio 6 vittime. Una quin… - TgrRaiTrentino : #Marmolada il momento del crollo alla sommità del ghiacciaio. Bilancio provvisorio 6 vittime, ma ci sono una quindi… - Agenzia_Ansa : Crolla sulla Marmolada una torre di ghiaccio e detriti. Gli inquirenti: 'Un disastro inimmaginabile. Sono state tra… - italiaserait : Marmolada, crollo del ghiacciaio: il bilancio attuale è di 8 morti e 15 dispersi, ma è destinato a crescere - XStonata : Sale a 7 il bilancio delle vittime #Marmolada.17 i dispersi. ???? -

Gasparri è una furia con il M5S: pensano solo al terzo mandato, il resto è un bluff Intanto sale a 7 ildelle vittime della valanga sulla. La conferma arriva dal comando ...E' salito a 8 morti, 7 feriti e 22 dispersi ildel crollo di un seracco sul ghiacciaio della. Secondo il procuratore di Trento, Sandro Raimondi, ha parlato all'AdnKronos in merito all'incidente avvenuto sullaieri ...Sono riprese lunedì mattina le operazioni di ricerca e i sorvoli degli elicotteri sopra l'area coinvolta dal maxi crollo del ghiacciaio della Marmolada, dopo la tragedia che ieri pomeriggio ha investi ...Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permette ...