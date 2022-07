La superstite: 'Ho visto venire giù la montagna. I corpi travolti, c'era anche un bimbo' (Di lunedì 4 luglio 2022) Messner: "Ma quale fatalità. Non facciamo nulla per salvare la terra" Elisa Dalvit, 40 anni, trentina e amante della montagna, si è salvata perché domenica sulla Marmolada si trovava più in alto, ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 4 luglio 2022) Messner: "Ma quale fatalità. Non facciamo nulla per salvare la terra" Elisa Dalvit, 40 anni, trentina e amante della, si è salvata perché domenica sulla Marmolada si trovava più in alto, ...

