Pubblicità

cmdotcom : #Juve mania: #DeLigt non può valere meno di #Skriniar. Attento #Arrivabene, c'è già chi ti accosta a #Blanc! [… - ZonaBianconeri : RT @16Pence: Juvemania: ?Di Maria, ancora tu? Attenta Juve, se vendi De Ligt vanifichi tutto! - gercci1 : RT @cmdotcom: #Juve mania: ?#DiMaria, ancora tu? #Juventus se vendi #DeLigt vanifichi tutto! [@stefanodiscreti] - PAZZIPERLAJUVE : RT @cmdotcom: #Juve mania: ?#DiMaria, ancora tu? #Juventus se vendi #DeLigt vanifichi tutto! [@stefanodiscreti] - StefanoDiscreti : RT @cmdotcom: #Juve mania: ?#DiMaria, ancora tu? #Juventus se vendi #DeLigt vanifichi tutto! [@stefanodiscreti] -

Calciomercato.com

Denon si tocca In tal senso, nell'ultimo periodo spaventano e non poco le voci sempre più insistenti del possibile sacrificio di Dein difesa. L'olandese, che ancora non ha fatto il salto ...Quanti altri nomi verranno accostati nei prossimi giorni Deresta, Delparte, Deche fa Rabiot, Ramsey, Locatelli, McKennie, Arthur, Zakaria. Chi parte e chi resta a centrocampo ... Juvemania: De Ligt non può valere meno di Skriniar. Attento Arrivabene, c'è già chi ti accosta a Blanc! De Ligt non si tocca In tal senso, nell’ultimo periodo spaventano e non poco le voci sempre più insistenti del possibile sacrificio di De Ligt in difesa. L’olandese, che ancora non ha fatto il salto ...E’ stata creata ufficialmente la stagione 2022/2023. Il calendario lascia ovviamente il tempo che trova, alla fine le partite vanno disputate sempre tutte, però in questa annata particolare che vedrà ...