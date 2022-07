Covid: oggi 36.282 casi e 59 morti, positività su al 27,9% (Di lunedì 4 luglio 2022) AGI - Continua a salire la curva epidemica in Italia. Sono 36.282 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, contro i 71.947 di ieri ma soprattutto i 24.747 di lunedì scorso. Come sempre il lunedì, pochi i tamponi, 129.908 (ieri 262.557) con un tasso di positività che sale dal 27,4% al 27,9%. I decessi sono 59 (ieri 57). Il numero delle vittime totali da inizio pandemia sale così a 168.604. In aumento le ospedalizzazioni: 12 in più le terapie intensive (ieri +16) che diventano così 303 in tutto con 27 ingressi del giorno. E ben 436 in più sono i ricoveri ordinari (ieri +177) per un totale di 7.648, il 20mo giorno consecutivo di crescita. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con il maggior numero di casi odierni è la Campania con 4.837, davanti a Lazio (+4.777), ... Leggi su agi (Di lunedì 4 luglio 2022) AGI - Continua a salire la curva epidemica in Italia. Sono 36.282 i nuovidinelle ultime 24 ore, contro i 71.947 di ieri ma soprattutto i 24.747 di lunedì scorso. Come sempre il lunedì, pochi i tamponi, 129.908 (ieri 262.557) con un tasso diche sale dal 27,4% al 27,9%. I decessi sono 59 (ieri 57). Il numero delle vittime totali da inizio pandemia sale così a 168.604. In aumento le ospedalizzazioni: 12 in più le terapie intensive (ieri +16) che diventano così 303 in tutto con 27 ingressi del giorno. E ben 436 in più sono i ricoveri ordinari (ieri +177) per un totale di 7.648, il 20mo giorno consecutivo di crescita. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con il maggior numero diodierni è la Campania con 4.837, davanti a Lazio (+4.777), ...

