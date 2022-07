Covid Cina, ‘paura’ per Xi Jinping dopo la visita a Hong Kong (Di lunedì 4 luglio 2022) (Adnkronos) – Svanito il sogno di una ‘visita Covid-free’ a Hong Kong per Xi Jinping. Un deputato, ritratto in una foto di gruppo con il leader cinese – sostenitore della politica Zero-Covid – è risultato positivo al coronavirus. Xi è stato la scorsa settimana a Hong Kong in occasione dell’anniversario dell”Handover’, trascorsi 25 anni dal passaggio di Hong Kong dal dominio britannico a “regione amministrativa speciale” della Cina. E’ stata la sua prima uscita – super blindata – dalla Cina continentale dall’inizio della pandemia di coronavirus. Per l’occasione, sottolinea il Guardian, Xi è stato meno di 24 ore a Hong Kong, dove John Lee ha preso il ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 4 luglio 2022) (Adnkronos) – Svanito il sogno di una ‘-free’ aper Xi. Un deputato, ritratto in una foto di gruppo con il leader cinese – sostenitore della politica Zero-– è risultato positivo al coronavirus. Xi è stato la scorsa settimana ain occasione dell’anniversario dell”Handover’, trascorsi 25 anni dal passaggio didal dominio britannico a “regione amministrativa speciale” della. E’ stata la sua prima uscita – super blindata – dallacontinentale dall’inizio della pandemia di coronavirus. Per l’occasione, sottolinea il Guardian, Xi è stato meno di 24 ore a, dove John Lee ha preso il ...

