Bonus 200 euro, non serve più la dichiarazione: chi sono i fortunati (Di lunedì 4 luglio 2022) Per alcuni fortunati non servirà la dichiarazione per ricevere il Bonus di 200 euro: andiamo a scoprire chi sono e cosa cambia Spuntano i primi dettagli sul Bonus da 200 euro in arrivo alla fine di questo luglio. Infatti secondo le ultime notizie, chi fa parte di NoiPA non dovrà presentare la dichiarazione: scopriamo le ultime notizie. Tutte le novità per coloro che fanno parte di NoiPA (Via WebSource)Per molti statali non servirà il documento in cui si attesta di non essere titolare di pensione o reddito di cittadinanza. Con questa semplificazione il Governo ha voluto agevolare le amministrazioni che si avvalgono del servizio della piattaforma NoiPA per i cedolini paga. Quindi per gli interessati sarà più semplice ricevere il ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 4 luglio 2022) Per alcuninon servirà laper ricevere ildi 200: andiamo a scoprire chie cosa cambia Spuntano i primi dettagli sulda 200in arrivo alla fine di questo luglio. Infatti secondo le ultime notizie, chi fa parte di NoiPA non dovrà presentare la: scopriamo le ultime notizie. Tutte le novità per coloro che fanno parte di NoiPA (Via WebSource)Per molti statali non servirà il documento in cui si attesta di non essere titolare di pensione o reddito di cittadinanza. Con questa semplificazione il Governo ha voluto agevolare le amministrazioni che si avvalgono del servizio della piattaforma NoiPA per i cedolini paga. Quindi per gli interessati sarà più semplice ricevere il ...

