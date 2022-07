Ascolti TV 4 luglio 2022 | flop per Reazione a Catena | Marco Liorni soffre il weekend

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 4 luglio 2022) Come sono andati glitv di ieri 3? L'estate è praticamente entrata nel vivo e molte trasmissioni ne stanno subendo le conseguenze in termini di audience. Basti pensare che persino un programma ben collaudato come, negli ultimi due giorni, ha incassato un più che sonoro. Chestia crollando a picco? In questa rubrica diamo spazio anche alla fascia Prime Time, che sembra mantenersi stabile con Mina Settembre!TV 4Prime Time, ancora bene Mina Settembre in replica In prima serata Rai 1 si è saputa mantenere nella media del periodo. A seguire 'Mina Settembre' sono stati 2.47 milioni di spettatori e uno share che ha raggiunto una media del 17.4%. Si ...